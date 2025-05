München: Benefiz-Veranstaltung für Gesundheits-Oasen im Gazastreifen

Am Sonntag, dem 25. Mai findet in München ab 14 Uhr die seit längerem geplante und angekündigte Benefizveranstaltung zum Aufbau von Krankenstationen, "Gesundheitsoasen" genannt, der säkularen Al-Awda-Klinik in Gaza statt. Veranstalter ist ein Bündnis von mehr als acht Organisationen der Solidarität mit den Menschen in Gaza.

"Wir würdigen den todesmutigen, selbstlosen Einsatz der Al-Awda Health Association für die Menschen in Gaza und möchten diesen stärken", schreiben die veranstalter in ihrem Einladungs- und Programm-Flyer. "Wir werden gegenüber den Menschen, insbesondere auch gegenüber den Frauen und Kindern, zum Ausdruck bringen: 'Ihr seid nicht alleine, sondern mit der ICOR stehen Menschen auf der ganzen Welt an eurer Seite.' Dazu werden in einem ersten Schritt Spenden gesammelt für die Al-Awda Health Association und dann wird mit dem konkreten Aufbau von Gesundheitszentren im Gaza am Wiederaufbau gearbeitet. Diese Projekte stellen wir vor und unterstützen sie konkret mit Spenden, die zu 100 Prozent an die Al-Awda Health Association gehen."

Die Benefizveranstaltung findet statt in der SchlaU-Schule, Schertlinstraße 4, 81378 München (U3 Machtlfingerstraße).

Alle Infos über die Veranstaltung und das Programm in diesem Flyer.

Der Eintritt ist frei, Spenden - auch Essenspenden - sind willkommen, die Spenden gehen vollständig an das Projekt zur Gesundheitsversorgung in Gaza. Wer selbst nicht kommen kann, aber spenden möchte:

Stichwort "Gaza", Solidarität International IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

BIC: FFVB DEFF (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)

Die Spenden sind steuerabzugsfähig.