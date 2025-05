Netanjahu gerät innen- und außenpolitisch unter Druck

Diese hat mittlerweile zahlenmäßig die Bewegung gegen den Vietnamkrieg in den späten 1960er- und 1970er-Jahren überflügelt. Alleine am vergangenen Wochenende waren über 600.000 Menschen auf der Straße. Das ist der Weg, um weiter Druck auf den Schlächter Netanjahu auszuüben. Diese Massenprotesten haben dazu geführt, dass Netanjahu die Blockade des Küstenstreifens, wegen dieses Drucks, wie er selber sagte, für Nahrungsmittel kurzfristig unterbrach



Dazu kommt jetzt auch innenpolitisch unter Druck, denn seine faschistischen Regierungspartner wie Ben-Gvir fordern, dass der Völkermord gegen das palästinensische Volk in Gaza weitergeht.



Dabei scheint es sich bei dem angeblichen Ende der Gaza-Blockade nur um einen Tropfen auf dem heißen Stein zu handeln: Selbst deutsche Hilfsorganisationen berichten, dass die von Israel freigegebenen Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen nicht ausreichen. Außerdem kommen sie bei den Menschen dort offensichtlich nicht an: Bislang befinden sich die von der israelischen Regierung freigegebenen 93-Lkw, nach Medienberichten unter anderem in einem von der israelischen Armee kontrollierten Bereich hinter dem Grenzzaun.



Unterdessen erklärt selbst die EU, dass sie das Partnerschaftsabkommen mit Israel überprüfen will. Begründet wird das ausdrücklich mit der entsetzlichen Lage im Gazastreifen. Laut Tagesschau sprach sich bei einem Außenministertreffen in Brüssel eine starke Mehrheit für die Überprüfung aus. Zu den "Grundprinzipien" dieses Abkommens gehört, dass die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien auch auf der Achtung der Menschenrechte beruhen. Wer anhand der objektiven Lage im Gazastreifen immer noch behauptet, dass hier die Menschenrechte eingehalten würden, der ist entweder blind oder lügt. Insofern ist die Ansage der neuen deutschen Bundesregierung, dass sie dieses Abkommen nicht aufkündigen würden, ein Skandal. Bis auf eine verschlafene Ermahnung Frank-Walter Steinmeiers beim Besuch des israelischen Präsidenten Herzog in Berlin kommt wenig zu den Kriegsverbrechen der israelischen Regierung aus der Bundeshauptstadt. Die imperialistische Merz-Regierung trägt Netanjahus Gemetzel und Völkermord an den Palästinenserinnen und Palästinensern schweigend mit!

Die revolutionäre Weltorganisation ICOR sammelt weiterhin mit ihrer Kampagne, "Gaza soll leben", Geld für ein Krankenhaus im Gazastreifen.

Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE 86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: Gaza soll leben