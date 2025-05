Paris: Aktionen rund um den Nakba-Tag

Fast täglich Demonstrationen und Versammlungen und immer wieder höchste Empörung über Kriegsverbrechen und Völkermord des israelischen Staates und das Schweigen, die Tatenlosigkeit und zahnlosen "Proteste" der meisten bürgerlichen Regierungen in der Welt.

Von der UPML verbanden wir unser Auftreten mit der ICOR-Spendensammlung für die Gesundheits-Vereinigung Al-Awda in Gaza: Mit unserer dauerhaft installierten Spendendose im Lebensmittelgeschäft, bei einer Kundgebung im Pariser Vorort Saint-Denis und auch bei einer Familienfeier wurde gesammelt ("statt Geschenken").

So kamen in den letzen zwei Wochen 900 Euro zusammen. Spenden, die von Herzen kamen! Einen großen Dank auch an "Solidarität International", die die Weiterleitung des Geldes so zuverlässig organisiert!

