Porsche: „Tolle Aktion, Respekt, Respekt!“

Ca. 25 Kolleginnen und Kollegen spendeten bei Schichtwechsel 74,35 Euro für den Aufbau eines Krankenhauses in Gaza bzw. für die aktuelle Nothilfe für die palästinensische Bevölkerung angesichts des menschenverachtenden Völkermords durch die faschistisch-zionistische Regierung in Israel.

Der Autohändler um die Ecke gab nochmal 30 Euro extra dazu, also insgesamt 104,35 Euro. So viel wurde noch nie von Kolleginnen und Kollegen vor einem Tor gespendet. „Mein Verwandter kommt aus Gaza, die ganze Familie ist schon vertrieben!“ „Kommt das Geld auch an? Überall soll das ja verhindert werden, aber euch vertraue ich, deswegen spende ich!“



Selbst Autofahrer vom Parkplatz, die das Schild „Gaza soll leben!“ lasen, hielten an und spendeten. Viele nahmen den Flyer mit dem Spendenkonto der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International (SI) mit, weil sie kein Bargeld dabei hatten. Die Freundlichkeit und Zustimmung waren nahezu überwältigend. So eine Spendenbereitschaft in dieser Höhe ist Ausdruck einer wachsenden Verantwortung der Industriearbeiter für die Zukunft aller Menschen. Danke!