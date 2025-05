Internationale Bergarbeiterkoordinierung

Protesterklärung gegen die Verhaftung mehrerer Bergleute in Chiatura

Im Namen der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung protestiert deren Hauptkoordinator, Andreas Tadysiak, gegen die Verhaftung mehrerer Bergleute in Chiatura/Georgien. Er richtet sein Protestschreiben an die Regierung Georgiens, Herrn Kobakhizde; an den deutschen Außenminister Johann Wadephul und an Kaja Kallas, die Außenbeauftragte des Europaparlaments.