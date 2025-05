Rotfüchse und Rebellen sammeln aktiv für Gaza!

Darin wird ein kleiner junge gezeigt, der solidarisch und voller Selbstverständlichkeit hilft, dass Verletze in Palästina im Krankenhaus behandelt werden können!

Bevor wir dann lo gingen, bastelten wir noch eine schöne Spendendose. Es ist schrecklich, dass jetzt das Krankenhaus Al-Awda brennt. Umso begeisternder ist die Solidarität, die wir auf der Straße erlebt haben. Innerhalb von 40 Minuten wurden 39,50 € gespendet. Dabei war nicht viel los, weil es gerade geregnet hatte.

Die Reaktionen waren: "Ich bin Kurde, deshalb gebe ich euch etwas, weil ich ganz genau weiß, was Krieg bedeutet." Eine Mutter mir kleinem Kind: "Es ist toll was ihr macht." Oder "Wartet kurz, ich hole eben Geld aus meiner Wohnung. Die drehen wirklich alle am Rad gerade."

Nur ein Ehepaar vertrat: "Wir sollten erstmal in Deutschland gucken." Für uns war klar, dass Solidarität Trumpf ist! Wir laden alle Rotfüchse ein, selber aktiv zu werden und Spenden zu sammeln.