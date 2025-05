Der Tanker „Green Admire“, der unter liberianischer Flagge fährt, jedoch in griechischem Besitz ist, wurde von russischen Behörden in russischen Gewässern gestoppt. Jetzt liegt er vor der russischen Insel Hogland vor Anker. Geladen hat das Schiff Schieferöl aus Estland, das es in Sillamäe aufgenommen hatte. Die griechische Regierung erklärte, dass Russland eine Geldstrafe verhängen wolle. Gründe nannte die griechische Regierung nicht. Der Vorfall erinnert an die Serie von Zwischenfällen um Zivilschiffe, vorzugsweise Tanker, die in russischem Besitz oder Auftrag unter verschiedenen Flaggen fahren. Im Fall von Russland geißeln die westlichen Imperialisten diese Schiffe als "Schattenflotte"; tatsächlich ist es allgemein gängige Praxis, dass Schiffseigner ihre Schiffe nicht unter den Flaggen ihrer Herkunft, sondern denen so genannter "Flaggenstaaten" fahren lassen, um Kosten zu sparen. Sie erschwert allerdings die Durchsetzung von Sanktionen im Seehandel.