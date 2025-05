Stadtfest für Sommercamp-Sparclub genutzt!

In Bochum beteiligen wir uns jedes Jahr an einem großen Straßenfest. Mit unserem Crèpes-Stand haben wir hier teilweise 600 € Gewinn gemacht. Dabei kommt es vor allem auf eine gute Planung und professionelle Vorbereitung an. Das tolle ist, dass dabei viele Jugendliche mithelfen können. Also auch alle, die gerne mit zum Sommercamp fahren und dafür Zuschüsse aus dem Sparclub beantragen wollen. So ist die Finanzierung unseres Urlaubs eine gemeinsame Aufgabe. Viel Spaß bei den Finanzaktionen! Der Rebell freut sich über viele weitere Berichte!