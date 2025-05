Streik der Gesundheitsbeschäftigten

In einem außergewöhnlichen Zeichen der Solidarität mit dem palästinensischen Volk versammelten sich am Samstag über eine halbe Million Demonstranten im Zentrum Londons, um ein Ende des andauernden Völkermords an den Palästinensern zu fordern. Die landesweite Demonstration, die von einer Koalition prominenter Gruppen wie dem Palästinensischen Forum in Großbritannien (PFB), den Freunden von Al-Aqsa (FOA), der Palästina-Solidaritätskampagne (PSC), der Stop the War Coalition, der Kampagne für nukleare Abrüstung (CND) und der Muslim Association of Britain (MAB) organisiert wurde, versammelte sich um 12.00 Uhr an der Embankment Tube und marschierte durch das Zentrum Londons mit der Forderung nach Gerechtigkeit, Befreiung und einem sofortigen Ende der Komplizenschaft des Vereinigten Königreichs mit den Verbrechen Israels. Mit der diesjährigen Demonstration wurde der 77. Jahrestag des Beginns der Nakba begangen, die nicht nur ein historisches Ereignis ist, sondern den Beginn einer systematischen und andauernden Kampagne der Enteignung, Apartheid und Gewalt darstellt, die auf die Auslöschung des palästinensischen Volkes abzielt. Die Demonstranten waren aus dem gesamten Land angeweist, es war die größte Palästina-Demo seit November 2023.