Videos vom ICOR-Ensemble zum Nakba-Tag

Der Nakba-Tag wird alljährlich in Palästina und weltweit um den 15. Mai begangen. Am 15. Mai 1948 begann die Nakba, die Vertreibung von fast 800.000 Palästinenserinnen und Palästinensern aus ihrer Heimat. Seither haben sie nie aufgehört, um ihre Rückkehr, um ihre Befreiung, um ein würdiges Leben in Palästina zu kämpfen. In diesem Jahr 2025 war der Nakba-Tag weniger denn je nur Gedenktag. Er war ein Kampftag, ein Tag weltweiter Solidarität, ein Tag der immens gewachsenen Bewegung, die den palästinensischen Befreiungskampf unterstützt und aktuell die sofortige Beendigung von Israels Vernichtungsfeldzug im Gaza fordert.

Die ICOR organisierte eine Kundgebung mit Vertretern von vier Kontinenten, beteiligte sich an einer Solidaritätsdemonstration und führte am 18. Mai einen Ratschlag durch, auf dem das gemeinsame Projekt von ICOR und Al-Awda Health Care Center zum Wiederaufbau des Gesundheitswesens im Gaza vorgestellt und beraten wurde.

Über die Kundgebung und die dortige Rede von Monika Gärtner-Engel, der ICOR-Hauptkoordinatorin, haben wir gestern berichtet. Während des ganzen ICOR-Ensembles wurden Videos gedreht.

Rede von Monika Gärtner-Engel - YouTube-Kanal der MLPD veröffentlicht

ICOR-Kundgebung am 17. Mai