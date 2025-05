Antifaschistische Ausklärungsarbeit auf Gegendemos

Widerstand gegen erneute Runde faschistischer Aufmärsche

Nachdem bereits am 22. März und am 26. April in allen Bundesländern Aufmärsche von Faschisten gemeinsam mit verwirrten Querdenkern und reaktionären Rockern abliefen, versuchen sie am 31. Mai einen neuen Anlauf.

Von fh