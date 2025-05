Yüksel Koç festgenommen - MLPD erklärt sofort Solidarität

Im Anschluss durchsuchte die Polizei über Stunden seine Wohnung - ohne einen Durchsuchungsbefehl vorzulegen. Die Aktion erfolgte im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Bundesanwaltschaft. Koç wird Mitgliedschaft in der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vorgeworfen.

Für die MLPD erklärten deren Vorsitzende, Gabi Fechtner und Peter Weispfenning vom Zentralkomitee umgehend ihre Solidarität mit Yüksel Koç:

"Lieber Yüksel,

wir protestieren ganz entschieden gegen die Festnahme von Dir und sprechen Dir unsere uneingeschränkte Solidarität aus.



Wir protestieren auch entschieden gegen die Durchsuchung Deiner Wohnung und der kurdischen Vereine.



Trotz der Beschlüsse des 12. Kongresses der PKK zur Selbstauflösung wirst Du unter dem Vorwand der Mitgliedschaft in einer angeblich „terroristischen Organisation im Ausland“ kriminalisiert.



Kriminalisiert werden soll Dein langjähriges Engagement für die Rechte und Freiheiten des kurdischen Befreiungskampfes.



Dieses Vorgehen des deutschen Staatsapparates, das auch gegen weitere Vertreter der kurdischen Bewegung angewendet wird, zeigt, dass der deutsche Staat seine Praxis der Unterdrückung des kurdischen Freiheitskampfes weiter fortführen will. Das reiht sich ein in Maßnahmen der weiteren Rechtsentwicklung der staatlichen Organe, die sich gegen die Arbeiter- und revolutionäre Bewegung in Deutschland richten.



Dringend notwendig ist ein gemeinsamer Kampf gegen diese Entwicklung.



Wir stehen an Deiner Seite und werden den weiteren Protest gegen Deine Festnahme ebenso organisieren.

Mit kämpferischen und solidarischen Grüßen."



Die Rote Fahne Redaktion spricht Yüksel Koç ebenfalls ihre volle Solidarität aus und wird weiter berichten.