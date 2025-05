Reminder

8. Bündniskongress des Internationalistischen Bündnisses am 9. Juni in Duisburg

Die Zentrale Koordinierungsgruppe des Internationalistischen Bündnisses schreibt diese kurze Erinnerung an den 8. Bündniskongress des Internationalistischen Bündnisses, der am 9. Juni, um 10 Uhr, in Duisburg stattfinden wird: