Al Awda setzt seine Arbeit in Gaza fort

Wie Rote Fahne News gestern berichtete, stimmten die Ärzte und Angestellten der Zwangsevakuierung nur zu, um das Leben des Patienten zu retten. Die israelische Armee hatte mit Bombardierung und Beschuss des Krankenhauses gedroht.

In einem bewegenden Statement äußert sich die Al-Awda-Gesundheitsorganisation zur weiteren Arbeit: „Die Schließung unseres Krankenhauses in Tal al-Zaatar wird unsere Entschlossenheit nicht brechen ... Wir werden hier bleiben, unerschütterlich wie Eichen, und unserem Volk auch in den dunkelsten Zeiten zur Seite stehen. Wir wurden gewaltsam aus dem Krankenhaus vertrieben, aber wie ein Phönix aus der Asche sind wir wieder auferstanden. Heute arbeiten wir unter härteren Bedingungen, aber wir säen Hoffnung, wo versucht wird, sie auszulöschen. Unsere mobilen Kliniken und medizinischen Zentren werden auch weiterhin Leben in Gaza-Stadt retten, vor allem für die Vertriebenen aus dem nördlichen Gazastreifen, die alles verloren haben - außer ihrem Vertrauen in uns. Sie haben uns aus den Gebäude-Mauern vertrieben, aber sie haben uns nicht aus dem Einsatzgebiet vertrieben und werden es auch nie tun. Wir werden unsere Patienten niemals im Stich lassen.“

Während Medien auf der ganzen Welt von der britischen BBC bis zum katarischen Al-Jazeera darüber berichten, ist in deutschen Medien so gut wie nichts über dieses Kriegsverbrechen zu erfahren. Es reiht sich ein in die gezielte Völkermord-Strategie der faschistischen Netanjahu-Regierung, das Leben für die Palästinenser im Gaza-Streifen unmöglich zu machen.

MLPD und ICOR drücken den mutigen Beschäftigten von Al Awda ihre unverbrüchliche Solidarität aus und bekräftigen: Jetzt erst recht! Der Solidaritätspakt zwischen der revolutionären Weltorganisation ICOR und der Al Awda Health and Community Association - er lebt!

