Block "Gaza soll leben!" Palästinensischer Sänger Ahmed Eid tritt auf!

Klara Kossack vom Rebellischen Musikfestival: "Das Al-Awda-Krankenhaus in Tel Al Zataar in Palästina wurde beschossen und steht in Flammen! Was das für Bevölkerung, die vielen Verletzten oder auch hungernden Kinder heißt, ist kaum vorstellbar! Wir haben von der ICOR¹ erfahren, dass der Generaldirektor der Al-Awda Health and Community Association, Raafat Ali Almajdalawi, einen dringenden Appell an das Rote Kreuz, die Weltgesundheitsorganisation und weitere Beteiligte richtet, um der Situation Herr zu werden. Sie sind nicht in der Lage, die Feuer zu löschen, da sie nicht die notwendigen Voraussetzungen haben und die Besatzungspanzer das Krankenhaus belagern".

Das Rebellische Musikfestival wird einen Block "Gaza soll leben - hoch die internationale Solidarität" durchführen. Er startet am Samstag, den 7. Juni, um 19 Uhr im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen.

Klara Kossack weiter: "Kommt zum Rebellischen Musikfestival. Jetzt erst recht, denn Kultur verbindet Menschen! Wir können uns dort austauschen, diskutieren und uns zusammenschließen. In dem Sinne freuen wir uns, euch bekannt zu geben, dass der Sänger Ahmed Eid Teil des Festivals wird! Er trägt die Rhythmen und Melodien der arabischen Musik in seinen Liedern, ist selbst Palästinenser, setzt sich gegen den Völkermord des palästinensischen Volks ein und sagt: 'Die Leute in Gaza brauchen uns jetzt. Befreit Palästina'".

"Wir freuen uns besonders über diesen Block, der umso wichtiger wird, und rufen euch alle auf: Solidarisiert euch! Protestiert gegen die Beihilfe der deutschen Bundesregierung zum Völkermord! Sammelt Spenden für die Akuthilfe und den Aufbau eines Al-Awda-Gesundheitszentrums."

Hier gibts alle Infos zum und über das Rebellische Musikfestival