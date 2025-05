Delegation der Weltgesundheitsorganisation und des Internationalen Roten Kreuz besucht das Al-Awda-Krankenhaus

Die palästinensische Nachrichtenagentur Safa berichtete am gestrigen Mittwoch, dass die Delegation während des Besuchs drei Verletzte in andere Krankenhäuser im Gazastreifen evakuieren konnte, da sie aufgrund eines gravierenden Mangels an Medikamenten und Ausrüstung medizinische Versorgung benötigten, die im Krankenhaus nicht möglich war. 47 im Krankenhaus arbeitende medizinische Mitarbeiter wurden ebenfalls evakuiert, um im Al-Awda-Krankenhaus in Nuseirat zu arbeiten. In einem damit verbundenen Zusammenhang koordinierte die Krankenhausverwaltung mit internationalen Organisationen die Evakuierung eines Bürgers mit besonderen Bedürfnissen, der in der Nähe des Krankenhauses lebte. Die Health and Community Return Association bestätigte, dass sich noch immer 97 Menschen im Krankenhaus befinden, darunter 13 Patienten und Verletzte sowie 84 medizinisches Personal, die sich in einer äußerst schwierigen humanitären und gesundheitlichen Lage befinden. Der Verband rief die Weltgesundheitsorganisation, das Internationale Komitee des Roten Kreuzes und alle humanitären und internationalen Organisationen dazu auf, dringend einzugreifen, um Patienten und medizinisches Personal im Krankenhaus zu schützen und die notwendigen medizinischen Hilfsgüter, Medikamente, Nahrungsmittel und Treibstoffe zu liefern, um den weiteren Betrieb des Krankenhauses während der anhaltenden Belagerung sicherzustellen. Der Verband bekräftigte, dass Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen und deren Personal einen eklatanten Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht darstellen und forderte die internationale Gemeinschaft auf, ihrer rechtlichen und moralischen Verantwortung hinsichtlich der anhaltenden Situation im Gesundheitssektor des Gazastreifens nachzukommen.

MLPD und ICOR im Geist des proletarischen Internationalismus aktiv

Mit diesem Aufruf wandte sich die ICOR-Heuptkoordinatorin Monika Gärtner-Engel vor einer Woche an die ICOR-Parteien und die Öffnetlichkeit: https://www.youtube.com/watch?v=cXO6g6plafk

Jetzt ist weiterhin Akuthilfe erforderlich! Dafür und für den geplanten Wiederaufbau der Gesundheitsversorgung im Gaza, sobald die Waffen schweigen, werden bei zahlreichen Kundgebungen, Mahnwachen, Veranstaltungen ... viele Spenden gesammelt. Freunde von der Montagsdemo in Balingen schreiben z. B.: "Die 1000er-Marke wollen wir auf jeden Fall knacken!" Hier sind Berichte und Korrespondenzen vom letzten Wochenende und von dieser Woche zu finden. Die revolutionäre Weltorganisation ICOR hat auf ihrer Webseite Videobotschaften der Solidarität mit Al Awda veröffentlicht.

Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE 86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: Gaza soll leben