Die Arbeiterklasse in der Türkei in Zahlen

Der Anteil der informell Beschäftigten liegt bei 23 Prozent der männlichen und bei 32,7 Prozent der weiblichen Beschäftigten. Die hohe Informalität steht auch in direktem Zusammenhang mit dem hohen Maß an Unterdrückung und Überausbeutung von Frauen. Aufgeschlüsselt nach Sektoren beträgt die Informalitätsrate 81,2 Prozent in der Landwirtschaft und 16,6 Prozent bei den nicht landwirtschaftlichen Arbeitern.⁵

Die Gesamtzahl der Lohnempfänger (registriert und nicht registriert) in der Türkei beträgt etwa 26 Millionen. Die Gesamtbeschäftigung (formell und nicht registriert) beträgt 41,2 Millionen. Daten der Stiftung für wirtschaftspolitische Forschung der Türkei (TEPAV) bestätigen dies.⁶

Zahl der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter

Das türkische Arbeitsministerium gibt die Zahl der Arbeiter mit 16.864.733 und die Zahl der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer mit 2.524.547 an, d.h. 14,97 Prozent der Arbeiter sind gewerkschaftlich organisiert.⁷ In einem Land, in dem die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft als „Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation“ bedroht ist, erklärt dies zumindest die geringe Zahl der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter.