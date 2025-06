Erhard Arendt, "Freund des palästinensischen Volkes", ist am 17. Mai gestorben

Er wurde am 30. Mai in Lüdenscheid begraben. Die Deutsch-Palästinensische Gesellschaft erinnert daran, dass Erhard Arendt 2012 den ersten Palästina-Solidaritätspreis der Palästinensischen Gemeinde Deutschland erhalten hat - als "Freund des Palästinensischen Volks". Sein Herz schlug für den Freiheitskampf des palästinensischen Volkes. Diesen Geist atmet das von ihm aufgebaute und jahrelang herausgegebene Palästina-Portal, das jetzt - zumindest vorläufig - nicht mehr aktualisiert wird, aber als Archiv weiterbesteht. Auch die Rote-Fahne-Redaktion hat die Informationen, Hintergrundartikel und engagierten Beiträge der Webseite regelmäßig zu Rate gezogen.

In einem Nachruf auf Erhard Arendt schreibt der Publizist Arn Strohmeyer: "Die Wahrheit, die er jeden Tag über den israelischen Siedlerkolonialismus verbreitete, war für dessen Anhänger schwer zu ertragen. Und da sie keine überzeugenden rechtfertigenden Argumente für ihre Sache haben, sondern nur hohle Propaganda, bleibt ihnen nichts Anderes als die Absicht, ihre Gegner möglichst mundtot zu machen, sie eben auszuschalten. Und dazu ist ihnen jedes Mittel recht. Man warf ihm vor, unter dem Deckmantel palästinensischer Parteinahme eine „antisemitische Hetzseite“ zu produzieren – mit den „übelsten, antisemitischen und antiisraelischen Lügenmärchen“. Das sind die üblichen Vorwürfe dieser Leute, die offensichtlich völlig unfähig sind, auf Argumente einzugehen und sie zu widerlegen. Aber Erhard hat sich nie einschüchtern lassen, Standhaftigkeit war eine herausragende Eigenschaft von ihm. Er hat jeder Kritik gegen Unmenschlichkeit und Brutalität, die der Zionismus gegen die Palästinenser ausübte, Raum gegeben. Das hat uns auch zusammengeführt. Er schätzte meine Artikel, und so wurden wir ein richtig gutes Team. ...Sein Palästina-Portal, für das er selbst nur selten Texte schrieb, profitierte von seiner künstlerischen Begabung, indem er eindrucksvolle politisch-kritische Collagen schuf, die die zumeist schrecklichen Zustände und Ereignisse in Israel/Palästina bildlichanschaulich genau auf den Punkt brachten."

Erhard Arendt gebührt ein ehrendes Andenken aller Freunde des palästinensischen Volkes und dass das Palästina-Portal einen neuen Herausgeber findet.