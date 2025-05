Kundgebung der antirassistischen Anwohner-Initiative

Essen-Kray: Solidarität mit dem Al-Awda-Krankenhaus!

Am 24. Mai 2025 fand in Essen-Kray die erste Kundgebung der Antirassistischen Anwohner/inneninitiative Essen-Kray statt, auf der die sofortige Schließung der faschistischen Zentrale in der Marienstraße gefordert wurde.

Korrespondenz