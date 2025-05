From Gelsenkirchen to Blaubeuren

Nach dem Rebellischen Musikfestival steht für Baden-Württemberg und Bayern direkt ein weiteres Highlight an. Wir organisieren eine Pfingst-Studienfreizeit - perfekt, um die Erfahrungen von einem sicher begeisternden Festival gemeinsam auszuwerten und mit weltanschaulichen Fragen zu verbinden.



Du bist in letzter Zeit neu auf den REBELL oder die MLPD gestoßen? Super Gelegenheit, um sich kennenzulernen, sich auszutauschen und gemeinsam Kraft zu schöpfen. Trau Dich: Kauf ein Ticket und melde Dich für die Freizeit in Blaubeuren an.



Wir wollen besonders die Freizeit nutzen, um als Rebellen und Freunde aus der Region und aus Bayern enger zusammenzuwachsen und regional in Zukunft besser zu „kooperieren“.



Zum Festival reisen wir gemeinsam aus den einzelnen Orten an. Vom Festival zur Freizeit nach Blaubeuren haben wir ein paar Autoplätze frei – diese sind insbesondere für Jüngere gedacht. Alle anderen bitten wir, selbst anzureisen. Man kommt mit der Bahn von Stuttgart stündlich nach Ulm (ca. eine Stunde) und von Ulm halbstündlich nach Blaubeuren (15 Minuten). Dort können wir Euch abholen. Meldet Euch bei Fragen beim Festival am REBELL-Stand.

Hier gibt es alle Infos zur Pfingst-Studienfreizeit