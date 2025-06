Gedenkveranstaltung für İbrahim Kaypakkaya - Die grenzenlose Reise der Ideen

In Stuttgart hallte die organisierte Stimme der Jugend wider: Im Rahmen einer von der Yeni Demokratik Gençlik (Neue Demokratische Jugend – YDG) und der Sozialistischen Jugendbewegung (SYM) organisierten Veranstaltung, wurden den Teilnehmenden das Leben, die geistige Entwicklung und das kämpferische Erbe von İbrahim Kaypakkaya in einer Präsentation auf Deutsch nähergebracht. İbrahim Kaypakkaya ist eine symbolträchtige Figur der revolutionären Bewegung in der Türkei.



Die Veranstaltung, an der zahlreiche deutsche, palästinensische, kurdische und türkische Jugendliche teilnahmen, verwandelte sich in ein interkulturelles Treffen. In der Präsentation wurden Kaypakkayas antiimperialistische Haltung, seine Kritik am Kemalismus, seine Sicht auf die kurdische Frage und sein revolutionärer Bruch nicht nur als historische Betrachtung dargestellt, sondern auch als ein Aufruf an die heutige Jugend verstanden.



Im interaktiven Teil der Veranstaltung zeigten die gestellten Fragen, wie tief sich die Teilnehmenden mit Kaypakkayas Ideen auseinandersetzten. Besonders die Diskussionen über Staat, Volk und Klassen zeugten von einer Suche nach alternativen Denkmodellen angesichts der Krise des Kapitalismus. Das Programm endete mit einem musikalischen Beitrag der Solistin von La Liberta, die revolutionäre Lieder vortrug. Die Melodien schufen eine politische Atmosphäre, in der sich Jugendliche aus unterschiedlichen Regionen in gemeinsamen Gefühlen begegneten.



Dieses Gedenken in Stuttgart zeigte erneut, dass die Vergangenheit nicht nur erinnert, sondern gelesen werden muss, um die Gegenwart zu verändern. Die Veranstaltung, in der Kaypakkaya als „eine Spur hinterlassende Rebellion des Geistes“ gewürdigt wurde, machte das Potenzial internationaler Jugendsolidarität und die universelle Gültigkeit revolutionären Denkens deutlich.