Großspekulanten und Konzerne profitieren

Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, findet offene Worte zum aktuellen Rekordhoch des Deutschen Aktienindex (DAX). Den Widerspruch zur realen Krisenhaftigkeit der deutschen Wirtschaft erklärt er so: "Vergessen Sie Deutschland! Die Gewinner sind die Unternehmen, die weltweit aktiv sind." So würden die deutschen DAX-Konzerne ihre Geschäfte und Gewinne hauptsächlich im Ausland machen. Obwohl er bestreitet, dass es sich um eine Spekulationsblase handelt, bestätigt er dies dennoch indirekt: "Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die mit dem Rauf und Runter der Börse viel Geld verdienen. Und dieses Geld fließt wieder an die Börsen und lässt sie steigen. Kleinanleger sehen davon nicht viel, nur, dass der DAX gestiegen ist, und dann freuen sie sich." Zieht man die Kleinanleger ab, bleiben außer einigen Großspekulanten allerdings nicht "wahnsinnig viele" übrig, die von dem Börsenhype profitieren.