Israelische Regierung lässt 22 neue Siedlungen im Westjordanland bauen

Hunderte von High-School-Schülern in New York City verließen am Dienstag den Unterricht, um gegen die Angriffe auf die Demokratie unter der Regierung von Präsident Donald Trump zu protestieren. Vor allem Schülerinnen aus Dutzenden von High Schools, viele in rot-weiß-blauer Kleidung und mit Gesichtsbemalung, trafen sich auf dem Union Square. Die Organisatoren machten deutlich, dass es nicht um Parteipolitik geht, sondern darum, sich gegen Präsident Donald Trumps Maßnahmen zu wehren, gegen Universitäten und protestierende Studenten vorzugehen und gleichzeitig die Einwanderungsbestimmungen zu verschärfen. Von den Kürzungen der Mittel für die Hochschulen sind die Schülerinnen und Schüler demnächst selbst betroffen, die brutale Abschiebepolitik betrifft auch viele Verwandte der Demonstranten.