Jagd auf Kranke?!

In letzter Zeit ist in der Y-Halle das Thema „Krankenstand“ wieder brisant. Immer wenn es darum geht, Gründe dafür zu finden, dass etwas schiefläuft, sind es die kranken Kollegen, die schuld sein sollen. Zu Fiesta-Zeiten hieß es, die Kranken seien zu teuer und deswegen die Gewinne mit dem Fiesta zu gering. Jetzt heißt es, die Kranken sind schuld an der Unterbesetzung der Linien.



„Kolleginnen und Kollegen, die das System ausnutzen!“ Nicht etwa der chronische Sparzwang von Ford, der alle Leiharbeiter rausschmiss, egal wie wir danach aufgestellt sind. Nun werden sogar Leute wegen Krankheit rausgeschmissen! Diese Hetzjagd muss beendet werden und das Hallenmanagement dafür sorgen, dass wir genug Leute an den Linien haben und dass die Arbeitsplätze ergonomisch sind!