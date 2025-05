Rebellisches Musikfestival

Kommt zum Fest Zehn Jahre Kobanê-Brigaden

Am Samstag, 7. Juni, ab 16 Uhr, findet auf dem Rebellischen Musikfestival in Gelsenkirchen ein Fest anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Arbeit der ICOR-Brigaden 2015 in Kobanê (Rojava) statt.

Von hodo