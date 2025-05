Konferenz zur verstärkten Zusammenarbeit von Griechenland und Israel abgesagt

Die geplante Demonstration ab 08:00 Uhr am 28.05 2025 vor dem Bahnhof von Piräus findet trotzdem statt um zu zeigen das wir nicht zulassen, dass solche Konferenzen weder am Mittwoch noch an einem anderen Tag stattfinden werden. Im gemeinsamen Aufruf schreiben sie: „Wir werden nicht akzeptieren, dass zu einem Zeitpunkt, an dem in Gaza Verbrechen begangen werden und Tausende unschuldige Menschen ermordet werden, die ND-Regierung erneut den mörderischen Staat Israel unterstützt und Konferenzen zur Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Griechenland und Israel im Interesse der Reeder und Industriellen mitorganisiert…. Die Arbeiter/in von Piräus haben von Anfang an ihre Solidarität mit dem seit Jahrzehnten kämpfenden und leidenden palästinensischen Volk zum Ausdruck gebracht. Wir verurteilen die griechische Regierung, die durch Erklärungen ihrer Vertreter und durch solche Aktionen das Massaker und den Völkermord in Palästina reinwaschen will.“