Lehrer blockieren Straßen und Flughafen

Seit Tagen treten im Iran landesweit immer mehr LKW-Fahrer in den Streik. Die Proteste richten sich gegen hohe Ersatzteilpreise und Treibstoffkosten, überhöhte Versicherungsbeiträge und niedrige Frachtentgelte, wie iranische Gewerkschaften mitteilten. Unbestätigten Berichten zufolge erreicht der Streik bereits mehr als 70 Städte. Das Parlament beschäftigte sich am Sonntag mit der Situation der Fahrer. Lkw-Fahrer aus Städten wie Teheran, Isfahan, Yazd, Bandar Abbas, Sanandaj und Dorud haben ihre Fahrzeuge aus Protest geparkt und sich geweigert, Waren zu transportieren. Lokalen Berichten zufolge stehen Frachtterminals, Märkte und Industriehäfen seit Tagen still.