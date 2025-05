Manila: Streik der Arbeiter bei Kawasaki Motors

Hunderte von Demonstranten protestierten am Donnerstag vor dem Central Louisiana ICE Processing Center in LaSalle Parish und forderten die Freilassung von Mahmoud Khalil. Der ehemalige Student der Columbia University und pro-palästinensische Aktivist wurde im März von Agenten der US-Einwanderungsbehörde ICE entführt und befindet sich seitdem in Haft in Lousiana. Khalil war am Donnerstag zu einer Anhörung vor dem Einwanderungsgericht erschienen. Am frühen Nachmittag hatten sich Hunderte von Demonstranten auf der Wiese gegenüber der Hafteinrichtung versammelt und forderten in Sprechchören Mahmouds Freilassung. Sie schwenkten palästinensische Flaggen und spielten Trommeln. Khalil, der in Syrien geboren wurde und über eine unbefristete US-Aufenthaltsgenehmigung verfügt, ist wegen seiner Beteiligung an pro-palästinensischen Protesten an der Columbia University im vergangenen Jahr von der Abschiebung bedroht. Er konnte erstmals seinen Sohn sehen, der kurz nach seiner Festnahme auf die Welt kam.