Mit dem Festivalflyer und dem Rote Fahne Magazin im Studentenwohnheim

Nachdem schon einige Studierende aufgeschlossen den Festivalflyer entgegengenommen hatten, macht uns ein Student Anfang 20 die Tür auf: "Wir wollen Dir das Rebellische Musikfestival vorstellen, ein linkes, antifaschistisches und fortschrittliches Festival. Gegen die AfD! Außerdem gibt es einen ganzen großen Programmpunkt zur Solidarität mit Gaza". Er ist sofort interessiert an dem Flyer, will wissen, was der Eintritt kostet. Wir kommen schnell ins Gespräch und sagen ihm natürlich auch, dass wir von der MLPD kommen, das Festival unterstützen und bekannt machen.

Er sieht das Rote Fahne Magazin in unserer Hand: "Ist das Eure Parteizeitung?". Wir, etwas überrascht, denn normalerweise sprechen wir damit an und werden selten darauf angesprochen: "Ja, mit allem Aktuellen und natürlich auch viel zur Palästinasolidarität". Er hat Interesse. Was es kostet, möchte er wissen. Wir: "2,50 Euro. Die lohnen sich". Zehn Sekunden später ist er wieder da, und gibt uns das Geld.



Ob er weiter über das Rebellische Musikfestival informiert werden möchte, wollen wir wissen. Er will und schreibt uns gerne seine Adresse und die E-Mail-Adresse auf. Wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt und freuen uns auf die weiteren Besuche.

