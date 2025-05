Antikommunistisches Massaker in Indien

Nambala Keshav Rao und 27 Kämpfer getötet

Die Armee der indischen faschistischen Modi-Regierung hat am 21. Mai ein Massaker angerichtet, bei dem Nambala Keshav Rao, Generalsekretär der Communist Party of India – Maoist, und 27 weitere Kämpfer der People's Liberation Guerilla Army (PLGA) getötet wurden. Das ist Teil der antikommunistischen Operation Kagar, die in den letzten zwei Jahren rücksichtslos vorgeht.

Von pr