Breites Bündnis

"Augsburg für Palästina" fordert sofortigen Stopp der Waffenlieferungen an Israel

Dem Aufruf eines breiten Bündnisses organisiert von "Augsburg für Palästina" mit antifaschistischen Organisationen,der Augsburger Friedensinitiative, MLPD, DKP, Solid-Netzwerk und anderen folgten in Augsburg am Samstag 350 Menschen zur Demo für die sofortige Beendigung des Völkermords in Gaza.