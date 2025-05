Palästinenser sind Trump dankbar?

Von "Versorgung" kann keine Rede sein! Die Lebensmittel-Verteilstellen der GHF sind regelrechte Fallen für die Menschen, die sich aus Hunger und Verzweiflung dorthin aufmachen. Wo die Bildzeitung palästinensische Dankbarkeit gesehen haben will, erschließt sich niemandem wirklich. Das ist Medienmanipulation der übelsten Sorte.

"Durch die alleinige Ausgabe von Hilfsgütern im südlichen Gazastreifen werden die Menschen in diesen Bereich getrieben; das Gebiet, in dem sie sich aufhalten, wird so verkleinert, die militärische Falle schnappt zu. Die Art der Verteilung von Hilfsgütern und wie sie den Menschen vorenthalten werden, sind eine Kriegswaffe! Mindestens 20 Menschen wurden gestern in der Nähe einer Lebensmittelausgabestelle im zentralen Gazastreifen verletzt. Israelische Streitkräfte hatten das Feuer auf sie eröffnet, als sie auf dem Weg zu einem Lebensmittelverteilungspunkt in der Nähe des Flüchtlingslagers Bureij im zentralen Gazastreifen waren. Die palästinensische Nachrichtenagentur berichtete, dass an den Verteilungspunkten Chaos und unorganisierte Abläufe herrschen und dass in den letzten Tagen Dutzende Menschen durch israelisches Feuer an Verteilungspunkten im südlichen und zentralen Gazastreifen getötet und verletzt wurden" heißt es in einem Bericht auf Rote Fahne News.

Ohne die massive Unterstützung durch den US-Imperialismus könnte die faschistische Netanjahu-Regierung ihren Vernichtungsfeldzug gegen die palästinensische Bevölkerung nicht führen. Die humanitäre Hilfe für Menschen im Gazastreifen durch das Palästinenserhilfswerk UNRWA wurde gekappt. Auch daran haben die USA maßgeblichen Anteil. Im Interesse eines Großisrael verfolgt Netanjahu die Vertreibung der Palästinenser und Palästinenserinnen aus dem Gazastreifen - auch das mit Schützenhilfe von Trump.

Die Bildzeitung-Kampagne ist eine dummdreiste und zynische Hetze.