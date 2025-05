Balingen

Protestnote der Montagsdemo Zollernalb an das deutsche Außenministerium und andere

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der fortschrittlichen Montagsaktion Zollernalb in Balingen am 26. Mai richteten eine Protestnote an die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland – Außenministerium; z.K. an Herrn Thomas Bareiss, CDU-Abgeordneter des Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen und z.K. an das DRK – Stabsstelle Internationale Beziehungen und Humanitäres Völkerrecht.