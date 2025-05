Pressemitteilung des Rechtshilfefonds AZADI

Prozess gegen zwei Kurden wegen PKK-Mitgliedschaft am OLG Naumburg begonnen

Am vergangenen Dienstag, den 20. Mai, begann das erste Mal am Oberlandesgericht Naumburg in Sachsen-Anhalt eine Hauptverhandlung gegen zwei Kurden wegen angeblicher Mitgliedschaft in der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Es ist zudem das erste Verfahren mit diesem Vorwurf, das in die Zeit nach der Ankündigung der Beendigung des bewaffneten Kampfs und der Selbstauflösung der Organisation fällt.