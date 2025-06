Bei unserer letzten Lesegruppe ging es um die Wurst ...

Unter den Teilnehmern gab es auch ein sachkundiges Mitglied, das sich bei Tönnies näher auskannte. Tönnies schlachtet jedes dritte Schwein in Deutschland und wurde vor allem in der Coronazeit dadurch bekannt, dass dort katastrophale Arbeitsbedingungen für die überwiegend osteuropäischen Arbeiter herrschten.

Aber auch in der Wurstproduktion herrschen zum Teil üble Verhältnisse. Es geht um das sogenannte Separatorenfleisch. Minderwertiges Fleisch, das von den Knochen abgeschält wird (kostet ca. nur 0,30 Euro pro Kilo) und ohne Deklarierung in die Wurstproduktion mit einfließt. Separatorenfleisch darf in Deutschland nur noch aus Hühner- und Schweinefleisch gewonnen werden. Seit der BSE-Krise ist es von Rind, Schaf und Ziege verboten. Der Grundsatz von Tönnies & Co. lautet halt: alles für den Maximalprofit!



Dazu gibt es hier einen Filmtipp: "Die Spur: Wurst unter Verdacht".

Im Revolutionären Weg 39 wird dazu ausgeführt, dass die Devise nicht sein kann, zurück zu Kleinbetrieben, sondern vorwärts zu sozialistischen Verhältnissen durch Überwindung der monopolkapitalistischen Warenproduktion (Seite 61)



Vorsicht ist geboten bei den Eigenmarken z.B. von Rewe, Kaufland oder ALDI. Aber auch in deutschlandweiten bekannten Sorten ist Tönnies vertreten wie: Astro, Böklunder, Dölling, Gutfried, Hareico, Heine's, Kensen's, Könecke, Lutz, Marten, Naumburger Plumrose, Redlefsen, Schulte, Tilman's, Weimarer, Wikinger, Wilx oder ZMI. Damit wurde so mancher Wursttraum unserer Teilnehmer stark angekratzt.