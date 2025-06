Solidarität mit Grup Yorum - kommt zum Rebellischen Musikfestival!

Wanja Lange vom Rebellischen Musikfestival erklärt: "Alle Lieder von Grup Yorum wurden bei Spotify und Youtube gelöscht oder besser gesagt verboten. Kein Wunder, in der Türkei ist der Faschist Erdogan an der Macht, der fortschrittliche und revolutionäre Kultur verbieten möchte!"

Wanja Lange weiter: "Grup Yorum lässt sich natürlich nicht einschüchtern! Sie haben eine #-Kampagne gestartet, die in der Türkei unter den Topics war. Nicht lange, bis sie wieder zensiert und gelöscht wurde. Wir protestieren entschieden dagegen und erklären uns solidarisch. Wir sagen, kommt jetzt erst recht zum Rebellischen Musikfestival. Solidarität mit Grup Yorum heißt auch, ihre Musik zu feiern, zu verbreiten und an ihren Konzerten teilzunehmen. Wir freuen uns, Grup Yorum am Sonntag, dem 8. Juni, im Block "Revolution on Stage", Beginn 19 Uhr, begrüßen zu dürfen."

Das Rebellische Musikfestival steht für das Verbot von faschistischer Musik auf den sozialen Medien!

Für freie Medien mit fortschrittlicher und revolutionärer Musik!



www.rebellischesfestival.de

6. bis 8. Juni 2025 im Revierpark Nienhausen/Gelsenkirchen