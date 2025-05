Solidarität mit Helga Baumgarten, Norman Paech und Roland Meister

Die Professoren Helga Baumgarten und Norman Paech führen zurzeit eine Vortragsreise in Deutschland durch, mit vielen Einladungen. Sie stellen ihr Buch „Völkermord in Gaza“ vor. Aber an mehreren Unis wurden die Räume kurzfristig abgesagt. In Halle an der Saale wurde darauf die Veranstaltung am 23. Mai auf den Ratshof-Stufen durchgeführt (mehr dazu hier).



Prof. Helga Baumgarten, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Offenen Akademie, schreibt dazu: „Man zieht, aus Jerusalem kommend, quer durch den deutschen Sprachraum und findet aus dem Staunen nicht heraus. Im 'demokratischen' Europa, so versteht es sich ja, sollte die Meinungsfreiheit eine der wichtigsten Säulen des politischen Systems sein. Offensichtlich gilt das aber nur noch für bestimmte Meinungen. Aber was ist wenigstens mit akademischer Freiheit: Freiheit, an Universitäten die Ergebnisse seiner Forschung vorzustellen. Au wei! Sicher nicht in Halle oder in Berlin oder in Wien oder in Bern oder, oder, oder …“.



Rechtsanwalt Roland Meister bestritt seinen Vortrag an der Uni Köln am 24. April mit dem Thema „Repressionen gegen Palästinasolidarität als Teil einer umfassenden Rechtsentwicklung“. Darauf gab es einen sogenannten „Offener Brief an die Universität zu Köln, "Antisemitische Hetze an der Uni Köln“, der Roland Meister als Antisemiten verleumdet. Dabei ist Roland Meister, Referent auf der Offenen Akademie 2008, als Kämpfer für demokratische Rechte, gegen Faschismus und Antisemitismus bekannt.



Der verleumderische „Offene Brief …“ unterstellt ihm die Aussage „[…] berechtigten bewaffneten Angriffen am 7. Oktober“. Roland Meister hat uns sein Manuskript geschickt. Die betreffenden Worte sind darin nicht zu finden. ...



Hier gibt es die komplette Solidaritätserklärung