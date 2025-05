Solidaritätsbotschaften auf dem Youtube-Kanal der ICOR

Unmittelbarer Anlass war der Hilferuf aus dem Al-Awda-Krankenhaus im Gaza. Die israelische Armee bombardierte es tagelang, setzte es in Brand, behinderte durch Belagerung die Versorgung und Evakuierung der Patienten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnahmer der Kundgebungen wie hier in Gelsenkirchen sandten Videobotschaften der Anteilnahme, der Solidarität und der aktiven Unterstützung an die Beschäftigten der Al-Awda-Klinik und an die Menschen im Gaza. Dazu hatte Monika Gärtner-Engel, Hauptkoordinatorin der revolutionären Weltorganisation ICOR und Co-Präsidentin der United Front, letzte Woche aufgerufen.

Die revolutionäre Weltorganisation ICOR hat die Videobotschaften auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Hier der Link zu den Solidaritäts-Videos aus Berlin, Malcow, Gelsenkirchen und anderen.

Jetzt ist weiterhin Akuthilfe erforderlich! Dafür und für den geplanten Wiederaufbau der Gesundheitsversorgung im Gaza, sobald die Waffen schweigen, wurden wieder massenhaft Spenden gesammelt, allerin auf einer Veranstaltung in München 6000 Euro.

Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE 86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: Gaza soll leben