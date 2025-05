Am Sonntag, 25. Mai, gab es in Marseille am Hafen eine Kundgebung zur Palästina-Solidarität. Ein großes Anliegen war die Forderung nach Freilassung von Georges Ibrahim Abdallah. Er wurde 1984 verhaftet und ist seit 1987 mit lebenslanger Haft im Gefängnis. 2024 gab das Gericht einem Antrag auf Freilassung statt, doch die Nationale Anti-Terror-Staatsanwaltschaft legte Berufung ein.

