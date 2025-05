Sozialer Wohnungsbau auf historischem Tiefstand

In Hamburg findet am 31. Mai eine Demonstration unter dem Motto: „Abschaffung der Todesstrafe! Freiheit für alle Politischen Gefangenen! Nieder mit der Islamischen Republik Iran! Frau – Leben – Freiheit!“, statt. Es handelt sich dabei um einen gemeinsamen Aufruf zur Demonstration in über zehn Städten Europas. Zu der Aktion in Hamburg rufen Frauen Perspektiven in Hamburg e. V. und die Transnationale Solidaritätsvereinigung Hamburg auf. Die Demonstration findet am 31. Mai, von 14 Uhr bis 16 Uhr, auf der Bebelallee 17, gegenüber dem Konsulat des Regimes der Islamischen Republik Iran statt.