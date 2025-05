Bundeskanzler Friedrich Merz, der auch als Kanzler der Außenpolitik gilt, hat die Gelegenheit genutzt, um sich mit einem Besuch der Brigade entsprechend vorzustellen.



Bei seiner Rede in der litauischen Hauptstadt Vilnius betonte er: „Wir verteidigen hier die europäische Freiheit gegen jeden Aggressor“. Doch welche europäische Freiheit meint er damit, die so kostbar ist, dass die Zukunft der Jugend dafür an der Ostfront geopfert werden soll?



Friedrich Merz meint wohl die grenzenlose Freiheit der europäischen Monopole und Kapitalisten, ihre Arbeiterinnen und Arbeiter so auszubeuten, um immer mehr Kapital anzuhäufen. Schließlich braucht man das ja, um die steigenden Kosten für den Militärhaushalt zu finanzieren.



In diesem Sinne unterstützt die neue Bundesregierung die Bestrebungen des Kapitalistenverbandes, den gesetzlichen Acht-Stunden-Tag möglichst aufzuheben und die Wochenarbeitszeiten zu flexibilisieren und zu verlängern.



Diese Freiheit an der Ostfront zu verteidigen, kann nicht die Zukunft der Jugend sein.