Wehrdienst: attraktiv, freiwillig?

Tatsächlich soll die Bundeswehr von 183.000 auf 395.00 Soldaten aufgestockt werden, was nur mit der Wehrpflicht funktionieren wird. Der Operationsplan Deutschland soll „Aufmarsch und Versorgung verbündeter und eigener Streitkräfte in der Drehscheibe Deutschland“ sicherstellen. Und gleichzeitig lehnt laut „Jugendtrendstudie 2025“ die Mehrheit der befragten 15- bis 30-Jährigen eine Wehrpflicht ab. 81 Prozent erklärten, dass sie nicht bereit wären, für ihr Land zu sterben. (1)

Die Bundeswehr hat deshalb in den letzten Jahren eine massive Werbestrategie entwickelt mit PopUp-Stores, „Discovery Camps“, der Darstellung des „actionreichen“ Soldaten-Alltags auf TikTok oder der YouTube-Serie „Die Rekruten“. Bei der „Marine-Live“-Woche in Wilhelmshaven werden Fregatten und Versorgungsschiffe vorgestellt. Der dort herumführende Soldat wirbt, „dass man als Marineoffizier das sieht, wofür Touristen auf Kreuzfahrtschiffen viel Geld bezahlen: die schönsten Häfen der Welt, Sonnenuntergänge auf offenem Meer ...“ (2). Ein solcher Zynismus kann kaum überboten werden! Die Bundeswehr wird aufgerüstet für einen imperialistischen Krieg, die Arbeiter- und die studierende Jugend soll mit solcherlei Lügen und Märchen geködert werden, um für den deutschen Imperialismus als Kanonenfutter verheizt zu werden!

Wenn Bundeskanzler Merz nun die Bundeswehr stärken will zur „konventionell stärksten Armee Europas“ (3) und u.a. Außenminister Wadephul sich der Linie des Faschisten Donald Trump anschließt, fünf Prozent des Bruttoinlandprodukts für Aufrüstung auszugeben (4), machen sie das bestimmt nicht, um jungen Soldaten mehr Sport, Sonnenuntergänge oder eine sichere Zukunft zu ermöglichen. Sie machen sich kriegsfähig für Weltmarktanteile und Maximalprofite. Nur werden Merz, Weidel und Co. weder selbst in die Schützengräben gehen oder ihre Kinder und Enkel dorthin schicken, sondern das sollen massenhaft andere Jugendliche machen.

Fünf Prozent vom Bruttoinlandsprodukt sind fast die Hälfte des kompletten Staatshaushalts. Wo werden sie das Geld herholen? Aus den Taschen der Arbeiter und ihrer Familien, Lohnkürzungen, Vernichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, aus der noch weiteren Kürzung von Sporteinrichtungen, Zuschüssen für Urlaub von armen Kindern und Jugendlichen. Aus der weiteren Zerstörung der Umwelt, wodurch auch akut vielen Hafenstädten auf der Welt Überschwemmung und völlige Zerstörung droht. Klar, der Slogan „Für deutsche Regierung und Monopole in den Krieg ziehen“ wäre deutlich weniger werbewirksam.

Statt individueller Ausweg gemeinsamer Kampf gegen die Verursacher! Deswegen ist die Verpflichtung bei der Bundeswehr keine Perspektive für die Jugend. MLPD und REBELL unterstützen in diesem Zusammenhang den Kampf gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht, weil sie den Militarismus stärkt. Zugleich kann man militärische Ausbildung auch nicht generell ablehnen. Bereits Lenin wies darauf hin, dass die Arbeiterjugend „gut alles Militärische“ erlernen soll, „um der Ausbeutung, dem Elend und den Kriegen nicht durch fromme Wünsche, sondern durch das Besiegen der Bourgeoisie und deren Entwaffnung ein Ende zu bereiten“ (5).

Wer eine echte Zukunftsperspektive will, muss sich festlegen, lernen, braucht Durchhaltevermögen – aber nicht für die Verteidigung einer Politik, die die Zukunft der Jugend zerstört, sondern für eine sozialistische Jugendbewegung. Kommt zum Sommercamp von REBELL und Rotfüchsen, wo es beim Sport „Freundschaft im Wettkampf“ heißt und bei Arbeitseinsätzen handwerkliche Fähigkeiten von erfahrenen Arbeitern gelernt werden.

Macht mit im REBELL und organisiert mit ihm die Rebellion der Jugend! Damit die Ursachen von Kriegen, Armut und Konkurrenz verschwinden, braucht es die vereinigten sozialistischen Staaten der Welt!