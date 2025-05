Weitreichende Waffen "in wenigen Wochen" einsetzbar?

Beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Deutschland wurde unter anderem eine Vereinbarung zur gemeinsamen Produktion weitreichender Waffensysteme unterzeichnet. Selenskyj machte deutlich, um welche Waffensysteme es geht: "Kampfdrohnen, Abfangsysteme, Marschflugkörper, ukrainische ballistische Systeme - das sind die Schlüsselelemente."1 Die meisten dieser Waffen dienen ohne Zweifel dazu, den Krieg auf das Territorium Russlands auszudehnen. Das Bundesverteidigungsministerium teilte dazu mit, noch in diesem Jahr könne "eine erhebliche Stückzahl" weitreichender Waffen produziert werden: "Die ersten Systeme können in den ukrainischen Streitkräften bereits in wenigen Wochen zum Einsatz kommen." In der Ukraine können diese Systeme kaum produziert worden sein, es sei denn, der Aufbau der dortigen Produktion hat bereits vor vielen Monaten begonnen. Es bleibt nur, dass sie von Deutschland geliefert werden, worüber Bundeskanzler Friedrich Merz allerdings nicht mehr öffentlich sprechen will. Er wird schon wissen, warum!