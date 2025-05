Werbemarathon in Eschwege

Am ersten Tag ging es abends ins "Bahnhofsviertel" zum "Eskinivvach", einem Burgerladen, der sich dem Nachhaltig-Guten Geschmack verschrieben hat. Eine Mitarbeiterin fand die Aktion cool und auch, dass das Rebellische Musikfestival selbst organisiert und finanziert wird.

Am 24. Mai ging es vormittags in Reichensachsen zum Getränkemarkt einer großen bekannten Kette mit gelb-blauem Logo. Nachmittags folgte ein Einsatz in der Innenstadt. Dort fand an diesem Tag ein Innenstadtfest mit "Kultur im Leerstand" statt. Mit letzterer Aktion wollte die Stadt Impulse für neue Geschäfte setzen. Dort verteilte ich Flyer und abends spielte ich mit der Band Glasklar Instereo im alten Seelenhaus ein Konzert. Kurz vor dem Soundcheck traf ich eine Freundin, die dort an der Getränketheke aushalf. Beim Konzert machte ich bei einer Anmoderation Werbung für das Rebellische Musikfestival. Kaum ausgesprochen, waren die ausgelegten Flyer schon verteilt. Alles in allem war der Werbemarathon eine gute Gelegenheit, das Festival bekannt zu machen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Hier gibts alle Infos zum und über das Rebellische Musikfestival