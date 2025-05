Wie Trump seinen 79. Geburtstag gebührend feiern will

US-Präsident Donald Trump will seinen 79. Geburtstag am 14. Juni wirklich "great" feiern. Da muss es schon richtig knallen. Also werden an dem Tag 25 Abrams-Panzer und 100 weitere Kampffahrzeuge über die mit Schlaglöchern durchsähten Straßen der Hauptstadt donnern. Dabei sein werden auch mehr als 6.000 Soldaten und 50 Kampfhubschrauber. Schon 2018 wollte Trump eine solche in den USA bisher eher unübliche Parade abhalten. Damals vereitelte Washingtons Bürgermeisterin NMuriel Bowser den Plan mit dem Hinweis auf die gewaltigen Kosten für die Straßenreparatur nach der Durchfahrt der 60 Tonnen schweren Panzer. Dieses Mal will die Armee mit riesigen Metallplatten Abhilfe schaffen.