Zehntausende fordern in Valencia den Rücktritt von Mazón

Am Donnerstag, dem 29. Mai, organisierten Gewerkschaften und Bürgerinitiativen in Valencia einen Streik- und Aktionstag gegen Regionalpräsident Carlos Mazón. Sie machen ihn und seine Regionalregierung verantwortlich für die 228 Toten, die bei den Überschwemmungen am 29. Oktober 2024 ums Leben kamen. Seither wird jeden Monat am 29. Protestiert. Diesen Donnerstag gab es den ersten Generalstreik der Region, organisiert von Studentenorganisationen und linken Gewerkschaften. Es gab Straßenblockaden und Streikposten vor Verkehrsbetrieben und Läden. Aktiv dabei waren auch viele Mieter- und Nachbarschaftsgruppen, die für ihre Rechte kämpfen. Am Abend beteiligten sich 25.000 Menschen an der Abschlussdemonstration.