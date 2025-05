Gaza soll leben - Gaza wird leben

Zwangsevakuierung des Al-Awda-Krankenhauses durch die israelische Armee!

Die Al-Awda Health and Community Association teilte am Donnerstag mit, die israelischen Streitkräfte hätten die Leitung des Al-Awda-Krankenhauses im Gebiet Tel al-Zaatar im nördlichen Gazastreifen zur sofortigen Evakuierung aufgefordert. Bis 15 Uhr waren noch 97 Menschen in der Klinik, laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Safa 84 Beschäftigte und 13 Patienten und Verletzte.

Von gis