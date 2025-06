Die gegenseitigen Angriffe mit Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen, die in den letzten Wochen stetig zunehmen, haben grundsätzlich einen terroristischen Charakter. Groß angelegte Angriffe auf zufällige Ziele dienen nur dazu, die Bevölkerung zu terrorisieren; das ist der Grundgedanke. Aber dabei wohnt jedem Einzelfall eine gewisse Willkür inne: Ob die Drohne auf einem leeren Dach oder mitten auf einem belebten Platz explodiert, dabei ist ein gewisses Maß an „Schicksal“ im Spiel. Hier nimmt der Angreifer den Tod Unschuldiger billigend in Kauf.

Ein gezielter Angriff auf Zivilisten

Diese Angriffe auf die Zugverbindungen zeigen dagegen deutlich die ausdrückliche Absicht, so viele Unschuldige wie möglich zu schädigen. Die Brücken wurden unmittelbar vor dem Eintreffen eines Zuges zerstört. Die Fahrpläne sind bekannt - wer so einen Anschlag plant und durchführt, der weiß auch, dass dort ein Personenzug kommt.

So entgleiste um 22:44 Uhr am Samstagabend auf der Strecke Pilschino-Wygnitschi in Brjansk der Personenzug Nr. 86, der von der Stadt Klimow nach Moskau unterwegs war, als eine Straßenbrücke auf die Strecke stürzte. In dem Zug befanden sich zu diesem Zeitpunkt 388 Passagiere sowie das Personal - 7 Personen wurden getötet, 71 verletzt, von denen 47 im Krankenhaus behandelt werden. Drei Personen sollen sich noch in einem ernsten Zustand befinden.