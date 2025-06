Arbeitszeitverlängerung - und die Gesundheitsfolgen?

... Im Urlaub lese ich den o.g. Artikel. Danke dafür, es ist sehr wichtig, dass ihr dazu Stellung nehmt. Dazu möchte ich eine kritische Anmerkung machen.

Warum befasst sich der Verfasser nicht auch mit den Gesundheitsfolgen? Nach Marx ist Arbeit Stoffwechsel mit der Natur. Ein Dreizehn-Stunden-Tag missachtet Gesetzmäßigkeiten im Organismus, dem natürlichen Leib des Arbeiters.



Es wird erstens die Restauration des Organismus, verausgabter Stoffe usw., untergraben, weil diese an eine bestimmte Zeit gebunden ist, was bei langen Arbeitszeiten nicht gewährleistet ist. Es würde auch die Entgiftung und Ausscheidung toxischer Belastungen gehemmt bzw. gestoppt, was gerade in Zeiten der Umweltkrise gesetzmäßig schwere und tödliche Erkrankungen verursacht.



In "Die Lage der arbeitenden Klassen in England" hat Friedrich Engels die Folgen langer Arbeitstage beschrieben. Damals wie heute verkürzen sie das Leben. Das haben wir in der Untersuchung "Wer schlecht schläft, stirbt früher" nachgewiesen. Die Produktion und Reproduktion des Lebens laufen dann krisenhaft. Das ist im Buch "Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" von Stefan Engel - erschienen als Revolutionärer Weg 35 - behandelt.