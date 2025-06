Belegschaft gegen DHL – Runde 2

Sie haben dabei die positive Erfahrung des 24-stündigen Streiks vom 23. Mai im Rücken: 121 neue Verdi-Mitglieder in 18 Stunden. Es geht um 12 % mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die neuen Zahlen zur anhaltenden Inflation untermauern die Notwendigkeit dieser offensiven Forderung.

Ein Kollege berichtet, dass ein 48-Stunden-Streik – noch dazu mitten in der Woche - in ganz Europa gravierende Auswirkungen bis in die Produktion hinein haben wird. Die Beschäftigten in diesen Logistikzentren sitzen an Schlüsselpositionen der internationalen Produktion. Gleichzeitig werden sie mit Löhnen am untersten Ende der Lohnskala abgespeist.

Der aktuelle Streik der DHL-Kolleginnen und Kollegen ist so auch ein Vorreiter für die gesamte Logistik-Branche. Allein deshalb verdient er breite Solidarität, gerade aus allen Logistik-Bereichen.

Solidaritätserklärungen können gesendet werden an: